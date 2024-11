Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto contenuta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 71%. I venti saranno leggeri, provenienti da sud-sud est, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 37%, mentre l’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 62%. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da ovest-nord ovest, con intensità che varierà tra i 10 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni, con ampie schiarite e un cielo che si presenterà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 18°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a 17,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 12%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%. I venti continueranno a soffiare da ovest-nord ovest, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,1°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 77%, e i venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Le nubi sparse accompagneranno la notte, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono subire variazioni.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° Assenti 2.7 SSE max 4.5 Scirocco 72 % 1023 hPa 4 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 3 SSE max 4.9 Scirocco 79 % 1023 hPa 7 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.2 SSO max 6.3 Libeccio 74 % 1023 hPa 10 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 10 ONO max 11.1 Maestrale 64 % 1022 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 11.5 ONO max 12.3 Maestrale 61 % 1021 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 8.1 ONO max 10.2 Maestrale 74 % 1021 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.8 ONO max 7.3 Maestrale 77 % 1022 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 2.7 ONO max 4.8 Maestrale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:51

