Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Vibo Valentia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima che si attesterà intorno ai 13°C, mentre le minime notturne si manterranno sui 12°C. La presenza di venti moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 35 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 22%, e l’umidità si manterrà intorno al 62%. I venti, provenienti da Ovest-Nord Ovest, si presenteranno freschi, con velocità che potranno raggiungere i 34 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 31%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 12°C e i 13°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 20 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si ridurrà, portandosi al 56%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 13°C. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1026 hPa, e i venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderà a 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nella sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno agli 8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni di visibilità. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 59%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni meteorologiche prevalentemente serene. La settimana si aprirà con un clima simile, mentre verso la fine della settimana potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.4° perc. +11.3° Assenti 33.8 ONO max 46.5 Maestrale 61 % 1016 hPa 4 poche nuvole +12.3° perc. +11° Assenti 33.6 ONO max 46.3 Maestrale 57 % 1018 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.2° Assenti 20.7 ONO max 31.2 Maestrale 56 % 1022 hPa 10 nubi sparse +13° perc. +11.7° Assenti 16.1 NNO max 20 Maestrale 52 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12.8° perc. +11.2° Assenti 11.4 NO max 12.4 Maestrale 41 % 1026 hPa 16 cielo sereno +10.2° perc. +8.5° Assenti 2 OSO max 5.5 Libeccio 49 % 1029 hPa 19 poche nuvole +8.6° perc. +7.4° Assenti 8 SE max 8.6 Scirocco 55 % 1032 hPa 22 poche nuvole +8° perc. +6.4° Assenti 9.2 ESE max 8.7 Scirocco 59 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:36

