Meteo Vicenza, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Vicenza si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,6 km/h e 2,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 11,1°C a 15,3°C. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e non si registreranno piogge. La velocità del vento sarà leggermente aumentata, raggiungendo i 4,4 km/h nel tardo mattino. L’umidità si manterrà attorno al 55-67%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere lentamente, arrivando a 1026 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C e 15,4°C, mantenendo sempre il cielo coperto. La velocità del vento si attesterà tra 2,3 km/h e 4,5 km/h, con direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12,6°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, e la velocità del vento continuerà a essere debole, con valori intorno ai 2,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza indicano un Sabato caratterizzato da un cielo nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteorologiche rimangano simili, con una persistenza di nuvolosità e temperature che non subiranno variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.4° perc. +10.3° Assenti 2.4 NNO max 2.3 Maestrale 68 % 1028 hPa 5 cielo coperto +11.2° perc. +10.1° Assenti 1.6 NNE max 1.5 Grecale 67 % 1027 hPa 8 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° Assenti 0.5 NO max 1.1 Maestrale 63 % 1027 hPa 11 cielo coperto +15° perc. +14° Assenti 4.1 S max 3.3 Ostro 55 % 1026 hPa 14 cielo coperto +15.3° perc. +14.4° Assenti 3.9 SSO max 4.5 Libeccio 58 % 1025 hPa 17 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° Assenti 2.3 SO max 2.7 Libeccio 68 % 1025 hPa 20 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° Assenti 2.6 ONO max 2.9 Maestrale 69 % 1025 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° Assenti 2.4 ONO max 2.9 Maestrale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:46

