Meteo Vicenza, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Vicenza indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si alzeranno progressivamente. Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che toccheranno i 9,8°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di bel tempo, con temperature in calo ma sempre sopra i 3°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Vicenza saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 4,4°C, con una temperatura percepita di 2,7°C. La velocità del vento sarà di 7,1 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 12,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e si registreranno 0,19 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il meteo subirà un cambiamento. Dalle 06:00 in poi, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che si manterranno sui 4,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,9 km/h. Le condizioni continueranno a migliorare, e già dalle 09:00 si potranno osservare poche nuvole e temperature che saliranno fino a 6,8°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 9,8°C alle 13:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà attorno al 48%, rendendo l’aria più secca e gradevole. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con temperature che scenderanno lentamente.

La sera di Venerdì si preannuncia tranquilla, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo un inizio di giornata piovoso, si assisterà a un progressivo miglioramento con cieli sereni e temperature gradevoli. I giorni successivi potrebbero mantenere queste condizioni, con un clima fresco e asciutto, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +4.4° perc. +2.7° 0.19 mm 7.1 OSO max 12.2 Libeccio 87 % 990 hPa 3 nubi sparse +4.1° perc. +2.1° prob. 1 % 8.1 O max 18.5 Ponente 82 % 991 hPa 6 cielo coperto +4.5° perc. +2.4° Assenti 8.6 N max 14.7 Tramontana 73 % 995 hPa 9 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.3 N max 5.9 Tramontana 63 % 1002 hPa 12 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.7 SE max 8.5 Scirocco 48 % 1004 hPa 15 cielo sereno +8.3° perc. +7.3° Assenti 6.9 SSO max 10.8 Libeccio 58 % 1007 hPa 18 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° prob. 1 % 3.9 ONO max 4.6 Maestrale 63 % 1011 hPa 21 cielo sereno +4.7° perc. +3.4° prob. 3 % 6 N max 6.5 Tramontana 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.