Meteo Vico Equense, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a un’alba serena. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Con l’arrivo della mattina, il clima si stabilizzerà, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 20°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, e le temperature percepite si aggireranno attorno ai 19°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità a livelli moderati. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno sui 19°C, con condizioni di cielo sereno che favoriranno attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 18°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La brezza leggera persisterà, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno stabili e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo continueranno a essere ideali per attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima piacevole e di una bella giornata di sole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 5.2 ENE max 4.9 Grecale 60 % 1024 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.3° Assenti 6.8 ENE max 6.3 Grecale 58 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 7.6 ENE max 7.2 Grecale 54 % 1026 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.5° Assenti 3.4 E max 4.9 Levante 46 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.2° prob. 1 % 5 OSO max 4.5 Libeccio 45 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 5.2 O max 5.1 Ponente 51 % 1026 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.2° Assenti 2.1 ENE max 3.4 Grecale 53 % 1026 hPa 22 poche nuvole +18.2° perc. +17.6° Assenti 7.1 E max 6.9 Levante 57 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:50

