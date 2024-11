Meteo Vico Equense, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Vico Equense si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +11,8°C e i +13,8°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est-nord-est. L’umidità si attesterà intorno al 40-57%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a +12,6°C alle 01:00. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 2%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 13,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a +11,4°C. Le nuvole inizieranno a comparire, ma non in modo significativo, con una copertura che non supererà il 27%. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 9-11°C, rendendo la mattinata fresca ma piacevole. I venti, sempre da est-nord-est, si presenteranno con intensità moderata, attorno ai 15 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 57%. Le temperature raggiungeranno il picco di +13,8°C alle 14:00, mentre la temperatura percepita si attesterà sui 11,9°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 8,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il pomeriggio asciutto e gradevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a +11,8°C alle 23:00. L’umidità si attesterà intorno al 42%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 8,9 km/h. La serata sarà quindi ideale per passeggiate all’aperto, grazie alla mancanza di nuvole e alla frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +11.3° prob. 2 % 13.8 N max 18.3 Tramontana 54 % 1016 hPa 4 poche nuvole +11.2° perc. +9.7° Assenti 15 NE max 16.1 Grecale 54 % 1019 hPa 7 cielo sereno +10.9° perc. +9.2° Assenti 15.1 NE max 15.9 Grecale 46 % 1024 hPa 10 nubi sparse +12.7° perc. +10.8° Assenti 15.2 ENE max 17.6 Grecale 29 % 1027 hPa 13 nubi sparse +13.7° perc. +11.8° Assenti 12.7 ENE max 15 Grecale 25 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.5° perc. +11.6° Assenti 7.4 ENE max 8 Grecale 28 % 1029 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +11.1° Assenti 8.6 ENE max 8.3 Grecale 34 % 1032 hPa 22 cielo sereno +12° perc. +10.4° Assenti 8.7 E max 7.7 Levante 40 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

