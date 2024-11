Meteo Vigevano, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo sereno nel corso della mattina. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno punte di 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 13,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 48%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’80%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 13,4°C e una copertura nuvolosa ridotta al 37%. La giornata proseguirà con un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,1°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una bassa intensità di vento.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,5°C. La situazione meteorologica rimarrà favorevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 68% e una pressione atmosferica di 1025 hPa. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto e momenti di svago.

La sera continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste. La giornata si concluderà con un clima mite e piacevole, ideale per passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Vigevano si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre l’umidità rimarrà su livelli accettabili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 1.3 NE max 1.9 Grecale 81 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 1.2 NE max 2.2 Grecale 84 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 0.3 S max 2 Ostro 85 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 3.1 ESE max 4 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.5° perc. +17° Assenti 3.9 ESE max 4 Scirocco 68 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° Assenti 5.2 ESE max 6.2 Scirocco 78 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 4.5 E max 4.9 Levante 85 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° Assenti 3 ENE max 3.4 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:05

