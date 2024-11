Meteo Vigevano, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vigevano di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature oscilleranno intorno ai 2,9°C con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nella mattina, si prevede un cielo sereno con temperature che saliranno fino a raggiungere i 8,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,6 km/h. L’umidità, inizialmente alta, tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 8,8°C alle ore 13:00, mantenendosi stabili fino alle ore 15:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un’assenza totale di precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 2,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono fenomeni di rilievo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature fresche e cieli sereni. Sabato e Domenica si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze autunnali della città.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2° perc. -1.6° Assenti 12.9 O max 22.5 Ponente 89 % 996 hPa 5 nubi sparse +1.7° perc. -2.3° Assenti 14.9 O max 28.7 Ponente 85 % 999 hPa 8 cielo sereno +3.1° perc. +0° Assenti 11.8 ONO max 30.2 Maestrale 69 % 1003 hPa 11 cielo sereno +7.3° perc. +4.7° Assenti 14.8 ONO max 27.8 Maestrale 45 % 1006 hPa 14 cielo sereno +8.5° perc. +6.5° Assenti 12 ONO max 20.1 Maestrale 43 % 1008 hPa 17 cielo sereno +5.1° perc. +2.5° Assenti 11.1 ONO max 17.4 Maestrale 56 % 1012 hPa 20 cielo sereno +3.4° perc. +0.5° Assenti 11.6 NO max 20.2 Maestrale 62 % 1016 hPa 23 cielo sereno +2.2° perc. -0.6° Assenti 10.2 NO max 17.2 Maestrale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:46

