Meteo Vignola, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Vignola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un significativo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo temperature fresche intorno ai +8,7°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +12,9°C intorno alle 08:00, ma la copertura nuvolosa inizierà a intensificarsi.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +10,7°C alle 17:00. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +9,1°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, oscillando tra 2,1 km/h e 6,9 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, con valori che si aggireranno intorno ai +8,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale di nuvole che varierà dal 12% al 15%. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i +16,8°C intorno alle 11:00, con una copertura nuvolosa che inizierà a salire fino al 32%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di +16,4°C alle 13:00, che scenderà progressivamente fino a +10,4°C alle 16:00. La percentuale di umidità aumenterà, raggiungendo il 70% nel tardo pomeriggio. La sera si presenterà con temperature più fresche, attorno ai +9,1°C, e una copertura nuvolosa che si manterrà alta, con valori superiori al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che tenderanno a rimanere fresche. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora, gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori. La situazione meteorologica richiederà attenzione, specialmente per chi pianifica attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.5° perc. +7.6° Assenti 6.7 ENE max 5.4 Grecale 78 % 1029 hPa 4 poche nuvole +8° perc. +7° Assenti 6.8 ENE max 5.4 Grecale 77 % 1029 hPa 7 poche nuvole +9.8° perc. +9.2° Assenti 6.2 ENE max 5.3 Grecale 71 % 1029 hPa 10 poche nuvole +16.3° perc. +15.1° Assenti 1.7 S max 4.2 Ostro 45 % 1028 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.2° Assenti 3.4 SSO max 4.4 Libeccio 45 % 1027 hPa 16 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 1.9 ESE max 2.1 Scirocco 68 % 1027 hPa 19 cielo coperto +9.9° perc. +9.4° Assenti 5.8 ENE max 5 Grecale 73 % 1028 hPa 22 nubi sparse +8.8° perc. +7.9° Assenti 6.9 ENE max 5.5 Grecale 77 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.