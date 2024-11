Meteo Vignola, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Vignola si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 8,8°C e i 14,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. Le previsioni meteo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con assenza di pioggia prevista per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,7°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 3,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 7%.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 12,7°C intorno alle 09:00, mentre l’umidità scenderà al 82%. Il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, con assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature raggiungeranno il picco di 14,4°C intorno alle 12:00. L’intensità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 9,1°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, intorno al 94%, e il vento continuerà a soffiare da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature gradevoli e assenza di pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 6 % 3.2 SE max 4.5 Scirocco 91 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 7 % 3.4 SSE max 5.2 Scirocco 94 % 1024 hPa 7 nubi sparse +9.9° perc. +9.7° prob. 1 % 5.1 SE max 7.2 Scirocco 94 % 1024 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +13° prob. 1 % 4.9 SSO max 6.7 Libeccio 78 % 1023 hPa 13 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° prob. 1 % 5.7 SSO max 7.5 Libeccio 71 % 1022 hPa 16 nubi sparse +10.2° perc. +9.7° prob. 1 % 4.3 SE max 5.1 Scirocco 93 % 1023 hPa 19 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° prob. 1 % 4.8 ESE max 5.3 Scirocco 94 % 1024 hPa 22 nubi sparse +9° perc. +9° prob. 1 % 4.2 ESE max 4.5 Scirocco 94 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:38

