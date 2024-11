Meteo Villaricca, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Villaricca per Domenica 10 Novembre si preannunciano favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a una mattina caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. Nel complesso, le previsioni del tempo indicano una giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, Villaricca vivrà un clima mite con temperature che scenderanno fino a 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di nubi sparse che varierà dal 74% al 36%. La velocità del vento si manterrà tra i 6,3 km/h e i 9,3 km/h, garantendo una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra i 4 km/h e i 10 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 43%. Le condizioni rimarranno ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un clima piacevole e di un’ottima visibilità.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 49%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1017 hPa. Le condizioni rimarranno favorevoli anche per le attività serali, con temperature che scenderanno lentamente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Villaricca indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo di bel tempo, godendo di un clima ideale per passeggiate e attività ricreative.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° prob. 4 % 6.8 ENE max 10.9 Grecale 65 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° prob. 3 % 9.3 NE max 14.4 Grecale 68 % 1020 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 9.2 ENE max 14.2 Grecale 68 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 8.8 ENE max 10.6 Grecale 49 % 1019 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19° Assenti 4 SE max 9.1 Scirocco 42 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +17.5° Assenti 3.7 E max 12.7 Levante 49 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 8.4 ENE max 15.2 Grecale 53 % 1019 hPa 22 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 9.9 NE max 16.2 Grecale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:46

