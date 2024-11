Meteo Villaricca, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Villaricca si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Le previsioni meteo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a scendere fino a 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di nuvole che varierà dal 22% al 47%. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che si manterrà attorno ai 5,5 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 51%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno l’8%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra 1,5 km/h e 9,6 km/h. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 36%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,6°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera ventilazione. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 9%, e le condizioni di assenza di precipitazioni continueranno a caratterizzare il clima. La brezza leggera sarà presente, con velocità del vento che potrà arrivare fino a 8,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 30%. La ventilazione si manterrà debole, con velocità del vento che non supererà i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature piacevoli e una leggera ventilazione. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 21°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 5.7 NE max 6.6 Grecale 51 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.2° Assenti 5 NE max 5.8 Grecale 51 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° Assenti 5.6 NE max 7.2 Grecale 47 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +19.3° Assenti 1.7 ENE max 3.7 Grecale 38 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° Assenti 2.9 SO max 4.4 Libeccio 36 % 1023 hPa 16 cielo sereno +19.7° perc. +18.9° Assenti 9.6 O max 11.7 Ponente 46 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 3.5 NNO max 4.1 Maestrale 51 % 1024 hPa 22 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 4.7 NNE max 4.8 Grecale 53 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:53

