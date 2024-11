Meteo Villaricca, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 12,4°C. La velocità del vento varierà, ma si attesterà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 26,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a 15,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà intensa, con una percentuale che toccherà il 92%. Il vento sarà debole, con velocità che non supererà i 4,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 15,1°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’atmosfera umida potrebbe favorire la formazione di nubi. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1016 hPa, suggerendo una stabilità relativa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,68 mm. Il vento si farà sentire, mantenendo una velocità di circa 4,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.4° perc. +11.8° 0.45 mm 10.8 NE max 18.1 Grecale 79 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° prob. 42 % 10.4 NNE max 17.4 Grecale 75 % 1017 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 7.7 NNE max 12 Grecale 73 % 1018 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° Assenti 4.1 NE max 5.4 Grecale 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15° prob. 5 % 1.8 NO max 3.5 Maestrale 58 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +14.5° prob. 13 % 4.7 O max 4.6 Ponente 61 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +13.6° perc. +12.8° 0.56 mm 5.8 ONO max 9.4 Maestrale 69 % 1017 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° prob. 75 % 8.5 NNE max 12.3 Grecale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:43

