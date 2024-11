Meteo Villaricca, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 17°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con condizioni di cielo sereno che favoriranno attività all’aperto. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma senza creare disagi significativi. La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno intorno ai 14°C, mantenendo comunque un clima mite e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per godere di attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli, poiché le temperature potrebbero subire un abbassamento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 12 NE max 19.3 Grecale 63 % 1019 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 12.3 NE max 20.3 Grecale 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 13.1 NE max 21.2 Grecale 63 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 15.9 ENE max 18.5 Grecale 44 % 1020 hPa 13 cielo sereno +18.5° perc. +17.3° Assenti 13.4 ENE max 14.8 Grecale 37 % 1019 hPa 16 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° Assenti 14 NE max 19.7 Grecale 42 % 1019 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +13.7° Assenti 17 NE max 24.1 Grecale 51 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13.5° perc. +12.4° Assenti 15.2 NE max 25.2 Grecale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

