Meteo Villaricca, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Villaricca di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da nord-est con velocità che raggiungeranno i 22 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno tra i 11°C e i 12°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 70%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Il pomeriggio porterà con sé un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate che si registreranno fino a 4.55 mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 11°C. Anche in questo frangente, il vento da nord-est manterrà una velocità costante, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nella sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma continueranno a manifestarsi con intensità leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Il vento, pur mantenendo una certa vivacità, non presenterà variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.9° perc. +10.9° 1.09 mm 20.2 NE max 31.2 Grecale 69 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.3° perc. +10.5° 0.82 mm 23.6 NE max 37.5 Grecale 79 % 1019 hPa 7 pioggia leggera +11.7° perc. +10.9° 0.14 mm 21.2 NE max 33.1 Grecale 73 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.2° perc. +11.3° 0.53 mm 18.4 NE max 29.1 Grecale 70 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +10.8° perc. +10.2° 3.71 mm 18.8 NE max 30.5 Grecale 86 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.6° perc. +10.9° 0.6 mm 15.5 NE max 27 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.4° perc. +10.8° 0.91 mm 15 NE max 23.3 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.7° perc. +11.1° 0.18 mm 14.1 NNE max 20.1 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:44

