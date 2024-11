Meteo Vimercate, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Vimercate si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i 17,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con temperature che si manterranno attorno ai 17°C. La sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, che scenderanno fino a 12,9°C.

Durante la notte, il meteo a Vimercate sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 37%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 4,3 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sparse nuvole, ma già dalle prime ore si noterà un miglioramento. Alle 08:00, la temperatura salirà a 14°C, e alle 12:00 raggiungerà il picco di 17,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,8 km/h e 4,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 17°C. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. La brezza leggera proveniente da Sud Est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,9°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 10%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vimercate indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 3.8 NE max 4.3 Grecale 75 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 4.1 NE max 5 Grecale 78 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 2.3 NE max 3.4 Grecale 78 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.9 SSE max 3.7 Scirocco 70 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 4.7 S max 3.2 Ostro 65 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.5 SE max 6.1 Scirocco 77 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14° perc. +13.6° Assenti 1.2 NNE max 1.8 Grecale 85 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.2° perc. +12.8° Assenti 2.3 NE max 2.8 Grecale 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.