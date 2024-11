Meteo Vimercate, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Vimercate per Mercoledì 6 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,2°C e +15,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,3°C, con una leggera diminuzione fino a +10,6°C nelle prime ore del mattino. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, e il vento soffierà da Nord Est con una velocità di circa 2,8 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +10,5°C a +14,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 67%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 3,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a una parziale schiarita, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +15,7°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente fino a +12,6°C verso le 18:00. L’umidità continuerà a diminuire, arrivando al 63%. La velocità del vento si manterrà tra 3,5 km/h e 4,6 km/h, con direzione prevalentemente Sud-Sud Est.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,2°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare da Est con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un incremento delle schiarite, ma l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° Assenti 3.1 NE max 3.5 Grecale 83 % 1027 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +10° Assenti 1.6 NE max 2.2 Grecale 83 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11° perc. +10.2° Assenti 2.1 NE max 2.6 Grecale 81 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 3.3 S max 2.3 Ostro 70 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 4.1 SSE max 3.5 Scirocco 63 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° Assenti 3.7 SE max 4.6 Scirocco 73 % 1028 hPa 19 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 3 ENE max 4 Grecale 79 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 2.8 NE max 3.5 Grecale 82 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:58

