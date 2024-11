Meteo Viterbo, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Viterbo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con valori minimi che si attesteranno intorno ai 5,4°C al mattino, per poi salire fino a raggiungere un massimo di 14°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Est, con velocità che si manterranno attorno ai 8-11 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 6°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo circa 10,8°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo più coperto intorno alle 10:00, con un picco di umidità che toccherà il 56%. I venti saranno leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La sensazione di freddo sarà accentuata dalla temperatura percepita, che potrà scendere fino a 12,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 90%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza particolari raffiche.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a 6,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 97%. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%, e i venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che varieranno poco. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con possibilità di cieli coperti anche nei giorni successivi. La stabilità atmosferica potrebbe portare a una persistenza di queste condizioni, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo.

1 nubi sparse +6.5° perc. +5° prob. 7 % 7.9 NNE max 12 Grecale 83 % 1019 hPa 4 nubi sparse +6.1° perc. +4.4° prob. 3 % 8 NE max 12.2 Grecale 84 % 1018 hPa 7 nubi sparse +6.4° perc. +4.7° Assenti 8.4 NNE max 17.4 Grecale 83 % 1019 hPa 10 cielo coperto +12.3° perc. +11° Assenti 11.2 NNE max 15.6 Grecale 56 % 1018 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13° Assenti 11.3 NNE max 15 Grecale 49 % 1017 hPa 16 nubi sparse +9.4° perc. +8.3° Assenti 8.4 N max 12.6 Tramontana 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +7.2° perc. +5.7° Assenti 8.3 NNE max 14.4 Grecale 80 % 1019 hPa 22 cielo coperto +6.4° perc. +4.6° Assenti 8.5 NNE max 13.8 Grecale 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:49

