Meteo Viterbo, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le condizioni meteo di Viterbo per Venerdì 8 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +10,4°C e +18,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Durante la notte, Viterbo avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 49%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno al 2%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento, che raggiungeranno i 15,3°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 6-7 km/h, rendendo la mattinata fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,4°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 61%, con una leggera diminuzione della temperatura verso le ore successive. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,7°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che varierà dal 48% al 60%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 7.2 NE max 8.8 Grecale 85 % 1027 hPa 4 cielo coperto +9.8° perc. +9° prob. 1 % 7 NNE max 8.7 Grecale 87 % 1026 hPa 7 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° prob. 2 % 6.6 NE max 10.5 Grecale 83 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° prob. 2 % 7 NE max 10.2 Grecale 61 % 1027 hPa 13 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° prob. 6 % 5.2 ENE max 7.4 Grecale 56 % 1025 hPa 16 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° prob. 12 % 5.5 NNE max 6.8 Grecale 76 % 1026 hPa 19 nubi sparse +12° perc. +11.4° prob. 3 % 5.4 NNE max 6.4 Grecale 81 % 1027 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° prob. 6 % 6.7 NNE max 7.7 Grecale 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:53

