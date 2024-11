Meteo Vittoria, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Vittoria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola sparsa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i +11,5°C della notte e i +17,5°C durante la mattina. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’81%, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +17,5°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con una velocità media di circa 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 28%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai +16,2°C alle 15:00. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,2°C. L’umidità rimarrà attorno all’81%, mentre il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 5.7 NE max 5.7 Grecale 81 % 1025 hPa 5 cielo sereno +11.5° perc. +10.8° Assenti 5.9 NE max 6 Grecale 83 % 1025 hPa 8 poche nuvole +14.9° perc. +14.3° Assenti 3 N max 4.6 Tramontana 71 % 1026 hPa 11 poche nuvole +17.4° perc. +16.8° Assenti 10.9 O max 12.3 Ponente 59 % 1024 hPa 14 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 8.7 OSO max 10.8 Libeccio 61 % 1023 hPa 17 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 1.4 ONO max 2.6 Maestrale 78 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° prob. 16 % 3.7 ENE max 5.5 Grecale 81 % 1024 hPa 23 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° prob. 17 % 6.3 NE max 7.5 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:46

