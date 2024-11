Meteo Voghera, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Voghera di Giovedì 21 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa e in piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 3,3°C e massime che raggiungeranno i 7,1°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,4 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 4,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 4%, e l’umidità si manterrà attorno al 46%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 6,3°C entro le 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura percepita. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,5°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 67%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse fino alle 17:00, quando si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,69 mm.

La sera porterà un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno fino a 3,3°C alle 23:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 97%. La copertura nuvolosa sarà totale, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 11,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La giornata di Giovedì 21 Novembre si presenterà quindi come un mix di sole e pioggia, con temperature fresche e un aumento dell’umidità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +3.5° perc. +2.1° Assenti 5.6 O max 6.1 Ponente 55 % 1007 hPa 5 nubi sparse +2.3° perc. +2.3° Assenti 1.8 SO max 2.6 Libeccio 67 % 1009 hPa 8 cielo sereno +3.4° perc. +1.9° Assenti 6.1 SSO max 8.1 Libeccio 66 % 1010 hPa 11 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.7 OSO max 3 Libeccio 61 % 1008 hPa 14 nubi sparse +7.1° perc. +5.5° Assenti 8.5 NE max 8.9 Grecale 61 % 1004 hPa 17 pioggia leggera +4.4° perc. +1.8° 0.69 mm 10.5 E max 15.9 Levante 88 % 1002 hPa 20 pioggia leggera +4.1° perc. +2.8° 0.37 mm 5.9 NNO max 7.6 Maestrale 96 % 997 hPa 23 pioggia leggera +3.3° perc. +1.6° 0.12 mm 6.3 NNE max 8.9 Grecale 97 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.