Meteo Voghera, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Voghera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici effettivi. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1030 hPa. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2 e 4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12°C intorno alle 10:00. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma si manterrà comunque sopra il 70%. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione prevalentemente nord-nord est.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 13,8°C alle 14:00, ma il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre i venti saranno sempre leggeri, con intensità che non supereranno i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura che varierà dal 16% al 32%. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%, e i venti continueranno a essere deboli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che il tempo rimanga stabile, senza significative variazioni, con possibilità di schiarite solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno momenti di bel tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.3 SSO max 2.5 Libeccio 90 % 1030 hPa 5 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 4 SSO max 4 Libeccio 91 % 1030 hPa 8 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.8 SO max 1.5 Libeccio 84 % 1031 hPa 11 cielo coperto +13° perc. +12.2° Assenti 4.9 NNE max 6.6 Grecale 72 % 1031 hPa 14 cielo coperto +13.8° perc. +13° Assenti 5.4 NNE max 7.3 Grecale 69 % 1029 hPa 17 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° Assenti 3.4 NE max 3.6 Grecale 83 % 1030 hPa 20 poche nuvole +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.1 SSE max 3.3 Scirocco 87 % 1030 hPa 23 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.3 S max 3.3 Ostro 89 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:00

