Meteo Voghera, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Voghera si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 4,7°C al mattino e i 11,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 6,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’88%, e l’umidità si manterrà attorno all’84%. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 6,5°C, mentre alle 10:00 salirà fino a 9°C. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 69% entro le 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11,3°C alle 13:00 e alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori pari a 0%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole. L’umidità si stabilizzerà intorno al 61%, favorendo un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 18:00, il cielo sarà già parzialmente nuvoloso, e alle 19:00 si passerà a cielo coperto, con temperature che scenderanno a 7,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’80%, e il vento si farà più presente, con velocità che toccheranno i 6,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti, con un cambiamento atteso in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e potenzialmente piovose. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.7° perc. +4.7° Assenti 5.5 NE max 5.4 Grecale 83 % 1025 hPa 5 cielo sereno +4.9° perc. +4.9° Assenti 1.6 NO max 1.9 Maestrale 83 % 1025 hPa 8 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 4.6 SO max 5.3 Libeccio 78 % 1026 hPa 11 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 2.8 N max 4.2 Tramontana 65 % 1024 hPa 14 cielo sereno +11.3° perc. +10° Assenti 4.8 NNE max 5.9 Grecale 61 % 1022 hPa 17 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 2.4 ESE max 2.6 Scirocco 76 % 1021 hPa 20 cielo coperto +7.1° perc. +6.2° Assenti 6.1 E max 6.1 Levante 81 % 1022 hPa 23 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 4.2 NE max 4.3 Grecale 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:54

