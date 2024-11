Meteo Voghera, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Voghera di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori freschi, ma gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 10,7°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 5°C, con un cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa, che non supererà il 6%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud, con velocità che varieranno tra 1,4 km/h e 4,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’87%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire gradualmente fino a raggiungere i 10,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 6%, e i venti si manterranno leggeri, con intensità che non supererà i 6,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, con valori che toccheranno i 10,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno al 65%, mentre i venti si manterranno deboli, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a 39%, ma senza portare precipitazioni. I venti si faranno più evidenti, con velocità che raggiungeranno i 5,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, rendendo l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera indicano un Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti, ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature fresche troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 2.2 S max 2.2 Ostro 88 % 1026 hPa 5 cielo sereno +4.1° perc. +4.1° Assenti 4.2 SO max 4.3 Libeccio 89 % 1025 hPa 8 cielo sereno +5.7° perc. +4.8° Assenti 5.2 SO max 6.3 Libeccio 84 % 1025 hPa 11 cielo sereno +9.4° perc. +8.6° Assenti 6.5 OSO max 6 Libeccio 70 % 1024 hPa 14 cielo sereno +10.7° perc. +9.5° Assenti 3.7 O max 3.7 Ponente 65 % 1021 hPa 17 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.9 S max 2 Ostro 78 % 1021 hPa 20 nubi sparse +6.8° perc. +5.9° Assenti 5.6 S max 5.5 Ostro 79 % 1020 hPa 23 poche nuvole +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.3 S max 3.7 Ostro 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:51

