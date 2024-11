Previsioni Meteo Abbiategrasso: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Abbiategrasso indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio sereno e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 13,7°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati e occasionalmente forti contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che raggiungerà il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 3,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 1%.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più favorevoli. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 10,9°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 63%.

Il pomeriggio si presenterà con cielo sereno, favorendo un riscaldamento significativo. Le temperature toccheranno il picco di 13,7°C, con una sensazione di calore accentuata dalla brezza vivace che soffierà da ovest-nordovest, con velocità che potranno raggiungere i 29,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 38%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 7,9°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, con velocità che si attesteranno attorno ai 18,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 25%, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più fresche e nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una maggiore probabilità di pioggia, specialmente nel fine settimana. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 5 % 3.3 NO max 3.3 Maestrale 76 % 1000 hPa 4 nubi sparse +7.1° perc. +6.5° prob. 5 % 5 O max 5.8 Ponente 76 % 997 hPa 7 nubi sparse +6.7° perc. +5.6° prob. 1 % 6.3 O max 9 Ponente 76 % 997 hPa 10 nubi sparse +9.6° perc. +8.3° Assenti 9.5 ONO max 16.7 Maestrale 67 % 997 hPa 13 cielo sereno +13.7° perc. +12.2° prob. 2 % 12.7 ONO max 26.2 Maestrale 42 % 996 hPa 16 poche nuvole +11.1° perc. +9° prob. 1 % 25.2 NNO max 49.7 Maestrale 28 % 999 hPa 19 cielo sereno +8.4° perc. +5.3° Assenti 21.3 NNO max 48.4 Maestrale 26 % 1003 hPa 22 nubi sparse +6.3° perc. +3.1° Assenti 16.6 NNO max 37.6 Maestrale 30 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:47

