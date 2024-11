Previsioni Meteo Abbiategrasso: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Abbiategrasso di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature, che inizialmente saranno basse, subiranno un graduale aumento, raggiungendo i valori massimi nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero rendere la percezione del freddo più intensa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Abbiategrasso avrà un cielo coperto con una temperatura di +3,1°C e una temperatura percepita di +1,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con una probabilità di precipitazioni del 65%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7,3 km/h da Ovest. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +1,9°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature saliranno progressivamente, passando da +2°C a +8,8°C entro le 12:00. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che varieranno tra i 12 km/h e i 14,8 km/h, provenienti principalmente da Nord Ovest. L’umidità si ridurrà, raggiungendo valori intorno al 35%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +9,2°C alle 13:00, mantenendosi attorno ai 7-8°C fino alle 17:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere moderate, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 25 km/h. L’umidità si manterrà bassa, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a +3°C entro le 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 50%. La ventilazione continuerà a essere presente, ma con intensità ridotta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo. La situazione meteorologica rimarrà stabile, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +2.7° perc. -0.2° Assenti 10.2 O max 17.5 Ponente 82 % 995 hPa 4 nubi sparse +1.9° perc. -2.3° Assenti 16.9 OSO max 33 Libeccio 79 % 999 hPa 7 cielo sereno +2.6° perc. -0.7° Assenti 12.2 ONO max 36.7 Maestrale 68 % 1002 hPa 10 cielo sereno +7.1° perc. +4.5° Assenti 13.6 NO max 34.8 Maestrale 42 % 1005 hPa 13 cielo sereno +9.2° perc. +7.2° Assenti 13.1 NO max 25.6 Maestrale 32 % 1007 hPa 16 cielo sereno +6.5° perc. +4.2° Assenti 11.2 ONO max 21.9 Maestrale 44 % 1010 hPa 19 cielo sereno +4.5° perc. +1.8° Assenti 11.5 NO max 22.8 Maestrale 52 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3° perc. +0.1° Assenti 11.1 NO max 22.6 Maestrale 50 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:46

