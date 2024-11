Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Acerra indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più fresco e umido. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che non supereranno i 15°C. La sera si preannuncia altrettanto nuvolosa, con una leggera diminuzione delle temperature.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Acerra godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 2%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Est a una velocità di circa 3,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1032 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 14°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 69% intorno a mezzogiorno. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 4,3 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà fino a toccare il 54% nel tardo pomeriggio, mentre il vento continuerà a essere debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà con sé un clima nuvoloso, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 98%, e l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 61%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acerra indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su livelli moderati. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibili schiarite nel corso della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire giornate di bel tempo imminenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +8.5° Assenti 3.6 NE max 3.6 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9.5° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 47 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.5° perc. +8.7° Assenti 4.3 NE max 4.8 Grecale 43 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14.2° perc. +12.8° Assenti 1.9 O max 2.5 Ponente 40 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +13.6° Assenti 4.1 OSO max 5.9 Libeccio 46 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 1.2 NNO max 2.8 Maestrale 53 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 0.6 N max 3.1 Tramontana 55 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 1 SO max 3.9 Libeccio 59 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

