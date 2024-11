Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acerra di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, con temperature che si manterranno intorno ai 16,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 50,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’81%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 16,6°C e i 17,4°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 30,6 km/h. A partire dalle 11:00, si prevede un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà a moderata, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,99 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un progressivo diradamento delle piogge. Il cielo sarà coperto fino alle 14:00, per poi passare a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,2°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con intensità che varierà tra 14,2 km/h e 18,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 12,8°C entro la notte. La velocità del vento sarà più contenuta, con brezza leggera che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge e cieli nuvolosi, si prevede un fine settimana con schiarite e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.48 mm 27.1 OSO max 46.7 Libeccio 80 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.5 mm 24.5 OSO max 44 Libeccio 84 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.5 mm 23.8 OSO max 42.7 Libeccio 81 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.1° perc. +17° 1.44 mm 30.6 OSO max 57.3 Libeccio 82 % 1004 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +16.3° prob. 36 % 27.2 O max 41.7 Ponente 65 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° prob. 15 % 14.2 O max 28.3 Ponente 64 % 1007 hPa 19 poche nuvole +14° perc. +13° prob. 6 % 5.2 O max 9.4 Ponente 60 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +12.6° prob. 2 % 6.9 ONO max 17.2 Maestrale 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

