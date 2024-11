Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Giovedì 21 Novembre si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente nuvolose a Acerra. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina continuerà a mantenere questa tendenza, con una temperatura che varierà tra i 13°C e i 15°C e una copertura nuvolosa al 100%. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura percepita, che potrebbe scendere fino a 12°C.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Tuttavia, si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a 86%. La sera porterà con sé un incremento della probabilità di pioggia, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle 22:00.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 15°C e una leggera pioggia prevista. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 42 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventosa.

In sintesi, le previsioni meteo per Acerra indicano un giorno nuvoloso e fresco, con temperature che si muoveranno tra i 13°C e i 16°C. La pioggia leggera prevista in serata potrebbe influenzare le attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo il fine settimana più favorevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +13.7° Assenti 15.7 O max 36.3 Ponente 53 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 11.5 ONO max 22.9 Maestrale 53 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 5.5 N max 11.7 Tramontana 56 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 7.3 NE max 9.6 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +16.1° perc. +14.9° prob. 2 % 5.3 ONO max 10.1 Maestrale 46 % 1008 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +13.4° Assenti 7.6 OSO max 13.6 Libeccio 49 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +13.5° Assenti 8.9 SO max 20.8 Libeccio 57 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +15.5° perc. +14.9° 0.1 mm 20.3 OSO max 38.5 Libeccio 68 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

