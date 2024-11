Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Acerra si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16°C durante la notte a un massimo di 21,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 8,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà leggermente da Nord Est. Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà gradevole, con temperature che saliranno fino a 21°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a essere sereno, favorendo un’ottima visibilità e un clima mite. La velocità del vento sarà contenuta, e l’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più secca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’aumento della copertura nuvolosa. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,9 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità inizierà a salire, portandosi intorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17°C. Il vento si manterrà debole, e l’umidità continuerà a crescere, portandosi oltre il 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la serata si presenterà tranquilla, sebbene con un clima più fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni indicano un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe portare a sorprese. La giornata di Martedì 5 Novembre si prospetta quindi come un buon compromesso tra sole e nuvole, ideale per attività all’aperto, prima di un possibile peggioramento nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 4.9 NE max 6.5 Grecale 62 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 4.8 ENE max 6.1 Grecale 64 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 5 ENE max 6.4 Grecale 58 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.4° Assenti 1.1 NO max 1.8 Maestrale 44 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +21° Assenti 4.2 O max 3.6 Ponente 40 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 7.3 O max 8.7 Ponente 53 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 2.7 NNO max 3.7 Maestrale 68 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 2.8 NNE max 3.6 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:50

