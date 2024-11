Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 15,3°C e i 16,8°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia influenzeranno notevolmente l’umidità, che si attesterà attorno all’84%. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da direzioni orientali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale del 99%. La velocità del vento sarà di circa 3,8 km/h, creando una leggera brezza. Non si registreranno precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà con il passare delle ore.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con un incremento della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 15,9°C alle 09:00. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,3 mm. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’81%, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Il pomeriggio porterà con sé un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. La pioggia sarà costante, con accumuli che varieranno tra 0,18 mm e 0,66 mm. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno sui 15,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni si manterranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano anche nei giorni successivi, con temperature che rimarranno stabili ma fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il meteo non offrirà opportunità di bel tempo a breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 19 % 3.3 SE max 6 Scirocco 73 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +16° perc. +15.6° 0.12 mm 2.8 E max 6.4 Levante 77 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.18 mm 3 ENE max 8 Grecale 78 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.66 mm 3 NNO max 5.2 Maestrale 85 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.36 mm 4.8 ENE max 8 Grecale 83 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.27 mm 7.5 ENE max 10.3 Grecale 85 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +15.3° perc. +15.1° 0.18 mm 5.1 NE max 9.3 Grecale 85 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.12 mm 4.6 N max 7.7 Tramontana 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:50

