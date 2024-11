Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Aci Catena per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore della notte. La temperatura si manterrà attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nel corso della notte. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con la pioggia che tenderà a diradarsi, lasciando spazio a momenti di sole e poche nuvole nel pomeriggio.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. Le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 18°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 km/h e i 9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, ma si prevede una leggera diminuzione dell’umidità, che si attesterà attorno all’80%. Le precipitazioni, sebbene presenti, non supereranno i 0.92 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà ulteriormente. Le piogge si interromperanno, lasciando spazio a poche nuvole e a un clima più sereno. Le temperature raggiungeranno i 18°C, con una sensazione di fresco dovuta alla leggera brezza proveniente da sud-est. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, contribuendo a un clima più stabile. L’umidità scenderà ulteriormente, portando a un pomeriggio più gradevole.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che non daranno luogo a precipitazioni significative. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 2%, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano un mercoledì caratterizzato da piogge iniziali, seguite da un miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano con un clima più stabile e temperature in lieve aumento, con possibilità di sole e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno apprezzare un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica, con temperature che si avvicineranno ai 20°C.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.8 mm 14.9 ESE max 19.2 Scirocco 88 % 1018 hPa 5 pioggia moderata +16.1° perc. +16° 1.12 mm 11.2 ESE max 14.4 Scirocco 88 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.85 mm 7.7 SE max 10.9 Scirocco 85 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.22 mm 8 SE max 10.2 Scirocco 77 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.1 mm 5.8 SSE max 8.7 Scirocco 74 % 1019 hPa 17 poche nuvole +16.8° perc. +16.6° prob. 30 % 3 S max 5.4 Ostro 80 % 1019 hPa 20 nubi sparse +16.2° perc. +16° prob. 2 % 7.8 O max 10.6 Ponente 81 % 1020 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° prob. 13 % 10.6 O max 15.4 Ponente 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:48

