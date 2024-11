Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera durante le prime ore del giorno, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 75%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’83%. Le temperature si manterranno sui 16,8°C, con un’umidità che raggiungerà l’85%. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente, continuando a registrare pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,5°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 71%, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’82%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità comprese tra i 5 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 68%. L’umidità rimarrà attorno al 75%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con una prevalenza di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 46%, e l’umidità si manterrà intorno al 76%. I venti saranno sempre leggeri, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aci Catena mostrano un miglioramento generale, con un progressivo allontanamento della pioggia e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 20°C e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.4 mm 2.2 S max 3.6 Ostro 86 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.55 mm 2.9 SSE max 5.1 Scirocco 87 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.43 mm 4.6 SE max 7.2 Scirocco 84 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +18.2° perc. +18.1° 0.4 mm 6.7 ESE max 8.2 Scirocco 77 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +18.2° perc. +18.1° 0.13 mm 7.6 ESE max 9.6 Scirocco 75 % 1026 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° prob. 50 % 6.3 E max 9.4 Levante 78 % 1026 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 6 % 5.5 ESE max 7.8 Scirocco 76 % 1027 hPa 23 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° prob. 2 % 3.3 ESE max 5.4 Scirocco 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.