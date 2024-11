Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, mentre il vento soffierà con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

Nella notte, le condizioni iniziali presenteranno nubi sparse con una temperatura di circa 15,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20,6 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 34,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,2°C intorno alle 09:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con valori che potranno arrivare a 25,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,6°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 17,6°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo più sereno. Il vento si presenterà come una brezza tesa, con intensità che varierà tra i 19,1 km/h e i 25,1 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 71%, mantenendo un clima fresco.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che scenderanno a circa 14,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 28%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e all’umidità, che potrebbero influenzare la percezione del freddo. Domani e dopodomani, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, continuando a presentare un clima fresco e ventilato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 22.3 O max 37.9 Ponente 78 % 1010 hPa 5 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 22.5 O max 40.1 Ponente 74 % 1010 hPa 8 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° prob. 1 % 20.3 O max 34.6 Ponente 67 % 1011 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 25.4 OSO max 40.4 Libeccio 57 % 1010 hPa 14 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° prob. 10 % 22.4 OSO max 34.3 Libeccio 56 % 1009 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 14 % 19.1 O max 27.9 Ponente 74 % 1011 hPa 20 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 28 % 16.2 O max 24.4 Ponente 68 % 1013 hPa 23 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° prob. 26 % 13.8 ONO max 24.6 Maestrale 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:43

