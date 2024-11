Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +15,9°C e umidità al 75%. Il vento soffierà da Ovest a 21,9 km/h. Durante la mattina, la temperatura scenderà leggermente a +16°C, mantenendo una copertura nuvolosa dell’88%. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà con nubi sparse e una temperatura di 21,5°C, mentre la probabilità di pioggia sarà bassa, attorno all’8%. Sabato, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso con 15,4°C, mentre Domenica si prevede un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature fino a 14,6°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,9°C, con una temperatura percepita di +15,5°C. La velocità del vento sarà di circa 21,9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 37,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 1%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 75%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si porterà a +16°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 88%, mentre la velocità del vento si stabilizzerà sui 21,7 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà costante attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare, con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 21,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 22%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di 25,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’8%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che scenderà a +17,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, e la velocità del vento si ridurrà a 19,4 km/h. La probabilità di pioggia salirà al 37%, con possibili piogge leggere. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +15,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 17 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 33%, mentre l’umidità si manterrà al 60%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, e la temperatura scenderà a +15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 21%, e il vento sarà più leggero, con una velocità di 13,8 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a mantenersi stabile con nubi sparse e una temperatura che si attesterà sui 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà al 32%, e la velocità del vento si stabilizzerà sui 18,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 40%.

Nella sera, il cielo sarà coperto, con una temperatura che scenderà a +12,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 92%, e la velocità del vento sarà di circa 12,7 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà al 61%.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +12,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, e la velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 5,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 60%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una temperatura che salirà a +12°C. La copertura nuvolosa scenderà a 0%, e il vento rimarrà debole, con una velocità di 3,3 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà al 60%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che raggiungerà i 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà a 0%, e la velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 53%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che scenderà a +12,5°C. Non ci saranno nuvole, e la velocità del vento sarà di 5,1 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà al 67%.

In conclusione, il fine settimana a Aci Catena si presenterà con un Venerdì caratterizzato da nuvole e possibili piogge, mentre Sabato e Domenica offriranno condizioni più stabili e serene, ideali per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare della Domenica soleggiata per godere di una piacevole giornata.

