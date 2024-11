Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, portando a un aumento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 13,5°C e 17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 km/h e i 10,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 47%. Le previsioni del tempo indicano che, a partire dalle ore 13:00, ci sarà un passaggio a un cielo coperto, con un picco di umidità che raggiungerà il 92% nel pomeriggio. Le temperature percepite scenderanno, con valori che si attesteranno intorno ai 14,3°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a rimanere stabili, con un cielo coperto e temperature che si manterranno tra 13,7°C e 15,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 23 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 55%. La brezza continuerà a soffiare da Est, con una velocità che varierà tra 9,4 km/h e 15,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno moderate e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni. La settimana si prospetta quindi caratterizzata da un clima autunnale, con temperature fresche e umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.7° perc. +13.7° Assenti 16.2 NO max 25.9 Maestrale 57 % 1017 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +12.4° Assenti 11.8 ONO max 19.6 Maestrale 57 % 1020 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +14.5° Assenti 8.3 NNO max 15.8 Maestrale 48 % 1023 hPa 11 nubi sparse +17.1° perc. +16.1° Assenti 1.3 SO max 12.7 Libeccio 47 % 1025 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.3° Assenti 23 E max 19.8 Levante 60 % 1027 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 16 E max 16.1 Levante 62 % 1030 hPa 20 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° Assenti 13.5 ESE max 14.5 Scirocco 57 % 1033 hPa 23 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° Assenti 9.4 ESE max 11.8 Scirocco 55 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.