Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 16,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 22,4 km/h, con raffiche fino a 36,7 km/h. La mattina porterà nubi sparse e un aumento della temperatura fino a 21,8°C. Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà con poche nuvole e temperature massime di 21,8°C. La sera, il cielo si coprirà nuovamente, con possibilità di pioggia leggera. Sabato 23 Novembre inizierà con nubi sparse e temperature di 15,8°C, mentre Domenica 24 Novembre sarà serena con temperature intorno ai 12,4°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il meteo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,3°C, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento sarà di circa 22,4 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 36,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. La pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 06:00, quando si passerà a nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 21,8°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 21,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 27,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 42,1 km/h. L’umidità si ridurrà al 55% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà con poche nuvole e una temperatura massima di 21,8°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 25,2 km/h, con una direzione sempre da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 53% e non ci saranno precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 38%. La temperatura scenderà a 17,4°C alle 19:00, con una percezione di 17,1°C. Il vento si farà più leggero, con velocità di circa 19,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con valori di pioggia che toccheranno 0.1 mm.

Sabato 23 Novembre

Nella notte di Sabato 23 Novembre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà di circa 17,2 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 59%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno intorno alle 07:00. La temperatura salirà fino a 16,9°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 15,8°C. Il vento sarà più leggero, con velocità di circa 13,7 km/h. L’umidità si ridurrà al 45% e non ci saranno piogge.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 15°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 53%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura che scenderà a 13,1°C alle 21:00. Il vento sarà più leggero, con velocità di circa 9,2 km/h. Non si prevedono piogge e l’umidità si manterrà attorno al 57%.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita di 11,3°C. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 9,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 59%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 15°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7,2 km/h. L’umidità si manterrà al 53% e non ci saranno piogge.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,9°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 56%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 12,6°C alle 21:00. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 6,7 km/h. Non si prevedono piogge e l’umidità si manterrà al 67%.

Conclusioni

Il fine settimana a Acireale si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da nubi e possibili piogge, un Sabato più sereno e un Domenica completamente soleggiata. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato e Domenica per godere di temperature miti e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni per Venerdì, in quanto potrebbero verificarsi brevi rovesci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.