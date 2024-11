Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre, Acireale si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti e una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C durante la notte e si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 18°C nel pomeriggio. La probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Acireale avrà un cielo prevalentemente coperto con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità sarà alta, attorno al 76%, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che salirà fino a 18,5°C entro le ore centrali. Le condizioni di pioggia leggera inizieranno a manifestarsi intorno alle 09:00, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 22%. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 6 e i 8 km/h.

Nel pomeriggio, le nuvole continueranno a dominare il cielo, e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 25%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a un senso di freschezza.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 17°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 56% entro la fine della giornata. Il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un’alternanza di nuvole e piogge leggere. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche e le probabilità di pioggia non saranno del tutto assenti. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a un clima più secco e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 4.1 ESE max 6.5 Scirocco 77 % 1024 hPa 5 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 4 SE max 6.7 Scirocco 77 % 1024 hPa 8 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° prob. 4 % 6.3 SE max 8.6 Scirocco 74 % 1024 hPa 11 cielo coperto +18.4° perc. +18° prob. 8 % 7.3 ESE max 8.3 Scirocco 67 % 1023 hPa 14 cielo coperto +18.3° perc. +18° prob. 22 % 8.5 ESE max 8.7 Scirocco 68 % 1022 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 25 % 6.4 ESE max 8.2 Scirocco 72 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.1 mm 7 ESE max 8.6 Scirocco 75 % 1022 hPa 23 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.56 mm 6.2 E max 9 Levante 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:50

