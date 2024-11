Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che raggiungeranno i 17,1°C nella tarda mattinata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 90% durante la notte e al 70% nel pomeriggio.

Durante la notte, Acri vivrà un clima sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore che non supererà il 2%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Sud Est, e non ci saranno precipitazioni. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,1°C entro le 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a un massimo di 15,7°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 11,1°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 56%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h.

La sera porterà con sé una continuazione delle nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,8°C. L’umidità rimarrà alta, superando il 95%, mentre la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi su valori minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un clima fresco e prevalentemente sereno, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, mentre l’umidità rimarrà elevata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di un clima più instabile. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.3 ESE max 4.8 Scirocco 90 % 1029 hPa 4 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.3 SE max 4.3 Scirocco 90 % 1029 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 2.5 NE max 5.5 Grecale 75 % 1029 hPa 10 cielo sereno +16.5° perc. +15.7° Assenti 9.5 NNE max 8.7 Grecale 59 % 1028 hPa 13 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 12.3 NNE max 10.6 Grecale 70 % 1027 hPa 16 nubi sparse +11.8° perc. +11.5° prob. 8 % 6.9 NE max 10.9 Grecale 94 % 1028 hPa 19 nubi sparse +10.6° perc. +10.2° Assenti 2.2 E max 4 Levante 95 % 1028 hPa 22 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 3 E max 4.2 Levante 95 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:43

