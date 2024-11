Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili a Acri. Le previsioni meteo indicano una giornata con una copertura nuvolosa quasi totale e piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 9,6°C e minime attorno ai 6,9°C. La presenza di umidità elevata, che toccherà punte del 99%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e sgradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 7°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo si coprirà completamente e si assisterà a piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo per la mattina indicano piogge moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,04mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 5,6°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 7,3km/h e i 12km/h, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere, seppur con intensità variabile. Le temperature si attesteranno intorno agli 8°C, con picchi di 9,1°C. La pioggia leggera sarà accompagnata da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 19,9km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di disagio.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 9°C. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,74mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 5,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e piovoso, con una certa probabilità di miglioramento solo nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile tenere a mente le previsioni del tempo e pianificare le attività all’aperto con cautela.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.9° perc. +5.5° prob. 12 % 7.6 ENE max 13.9 Grecale 82 % 1020 hPa 4 cielo coperto +7.1° perc. +5.7° prob. 12 % 7.9 NE max 16.2 Grecale 82 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +7.3° perc. +5.6° 1.03 mm 9 NE max 17.7 Grecale 85 % 1020 hPa 10 cielo coperto +9.6° perc. +7.8° prob. 67 % 12 NE max 17.6 Grecale 82 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +9.1° perc. +7.3° 0.11 mm 11.6 NE max 17.6 Grecale 90 % 1018 hPa 16 cielo coperto +8.1° perc. +6.8° prob. 72 % 8 NE max 17.4 Grecale 96 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +8.9° perc. +7.8° 0.74 mm 7.5 NNE max 17.5 Grecale 98 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +9.5° perc. +8.3° 0.39 mm 8.5 NNE max 17.3 Grecale 99 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.