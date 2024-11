Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli ad Acri. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una temperatura che si manterrà su valori gradevoli durante gran parte della giornata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 8°C nelle prime ore della notte, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata particolarmente piacevole.

Durante la notte, Acri vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 9°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno, con temperature che inizieranno a risalire rapidamente. Alle 07:00, il termometro segnerà 12°C, e proseguirà la sua ascesa fino a raggiungere i 17,6°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,4 km/h e i 8,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La massima della giornata sarà di 17,8°C alle 12:00, mentre nel tardo pomeriggio si registrerà una leggera diminuzione, con valori che scenderanno a 10,2°C alle 17:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 49%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 9°C alle 18:00 e scendendo ulteriormente fino a 8,9°C alle 23:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si farà notare solo in tarda serata. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo sereno e temperature simili, con minime che non scenderanno sotto i 7°C e massime che potranno raggiungere i 18°C. Pertanto, sarà un periodo ideale per attività all’aperto, approfittando di un clima favorevole e di un’ottima visibilità.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.1 SSE max 4.1 Scirocco 82 % 1025 hPa 4 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.4 SSE max 4.3 Scirocco 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 1.4 ENE max 2.3 Grecale 64 % 1025 hPa 10 cielo sereno +16.8° perc. +15.8° Assenti 7.7 N max 5.3 Tramontana 50 % 1025 hPa 13 cielo sereno +17.6° perc. +16.7° Assenti 8.5 NNE max 6.3 Grecale 49 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.9° perc. +10.2° Assenti 4.9 ENE max 6.9 Grecale 81 % 1024 hPa 19 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.2 SSE max 3.8 Scirocco 83 % 1025 hPa 22 poche nuvole +9.1° perc. +8.7° Assenti 5 SSE max 4.8 Scirocco 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.