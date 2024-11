Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Acri indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime notturne e massime pomeridiane che non supereranno i 14,4°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 17 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima fresco e gradevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 14,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 46%. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra 8 e 10 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che scenderanno fino a 10,9°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno, ma si inizieranno a notare le prime nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70%. L’umidità risalirà, raggiungendo valori intorno al 67%. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa fino all’89% entro le ore 21:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7,6°C, mentre l’umidità salirà ulteriormente, toccando il 85%. La ventilazione rimarrà attiva, con raffiche che potrebbero raggiungere i 17 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Acri suggeriscono una giornata inizialmente serena, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.1° perc. +3° Assenti 9.3 S max 8.3 Ostro 72 % 1021 hPa 4 cielo sereno +5.1° perc. +2.7° Assenti 10.4 S max 10.3 Ostro 72 % 1020 hPa 7 cielo sereno +8.3° perc. +6.9° Assenti 8.5 SSO max 12.1 Libeccio 67 % 1020 hPa 10 cielo sereno +13.8° perc. +12.4° Assenti 8.5 OSO max 11.1 Libeccio 47 % 1018 hPa 13 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 10.6 OSO max 12.6 Libeccio 50 % 1016 hPa 16 cielo sereno +8° perc. +6° Assenti 11.2 SSO max 14.2 Libeccio 83 % 1017 hPa 19 nubi sparse +7.2° perc. +5.1° Assenti 11.5 SSO max 15.3 Libeccio 83 % 1017 hPa 22 nubi sparse +7.3° perc. +5.1° Assenti 11.9 SSO max 15.9 Libeccio 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:36

