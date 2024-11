Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri di Martedì 19 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati durante il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un pomeriggio e una sera con cielo prevalentemente coperto. Le temperature percepite subiranno lievi variazioni, ma si manterranno comunque gradevoli. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere intensità significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 9%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,4 km/h da Sud-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 15,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 15%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con punte di 15,2 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili, con temperature che scenderanno fino a 10,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo che diventerà poche nuvole e successivamente nubi sparse. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 17 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 33,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’85%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,7°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento continuerà a mantenersi elevata, con raffiche che potranno raggiungere i 35,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acri indicano un trend di instabilità con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che la giornata di Mercoledì possa portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +7.6° Assenti 10.5 SSO max 13.3 Libeccio 88 % 1016 hPa 4 cielo sereno +8.9° perc. +7.1° prob. 2 % 11.4 S max 15.4 Ostro 88 % 1016 hPa 7 poche nuvole +11.4° perc. +10.7° prob. 29 % 10.3 SSO max 18.3 Libeccio 81 % 1016 hPa 10 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° prob. 22 % 14 OSO max 25.7 Libeccio 58 % 1015 hPa 13 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° prob. 30 % 17 OSO max 31.4 Libeccio 57 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.6° perc. +9.9° prob. 24 % 13.3 SO max 25.2 Libeccio 85 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° prob. 28 % 14.8 SO max 33.4 Libeccio 87 % 1015 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9.7° prob. 37 % 17 SO max 37.2 Libeccio 90 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:35

