Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Acri di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La velocità del vento sarà sostenuta, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa +10,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con una leggera probabilità di pioggia. La velocità del vento si attesterà sui 17,7 km/h, proveniente da Sud Ovest, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della temperatura fino a +13,5°C. Le previsioni del tempo indicano pioggia leggera a partire dalle 09:00, con un’intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 24,8 km/h e oltre, con raffiche che potranno superare i 51 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più consistenti, con temperature che scenderanno fino a +12,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare a 1,03 mm di pioggia. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 59,1 km/h.

La sera porterà ulteriori piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +12,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e la velocità del vento potrà superare i 36 km/h, rendendo la serata particolarmente ventosa. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, ma costanti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,38 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che si protrarranno anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di maltempo. È consigliabile prepararsi a condizioni variabili e mantenere un occhio attento alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +10.1° prob. 34 % 18.4 SO max 41.3 Libeccio 86 % 1013 hPa 4 poche nuvole +11° perc. +10.4° prob. 34 % 18.3 SO max 39.8 Libeccio 87 % 1011 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 36 % 15.7 SO max 41.6 Libeccio 85 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.35 mm 24.8 OSO max 51 Libeccio 80 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +14.1° perc. +13.7° 0.83 mm 27.3 OSO max 49.5 Libeccio 81 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.94 mm 29.4 OSO max 55.9 Libeccio 88 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +12.8° perc. +12.3° 0.33 mm 30.7 OSO max 65.1 Libeccio 85 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +11.7° perc. +11.1° 0.2 mm 33.8 OSO max 64.6 Libeccio 83 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:34

