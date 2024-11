Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi, soprattutto nelle ore serali. La temperatura percepita sarà generalmente più bassa rispetto a quella reale, a causa di una leggera brezza proveniente da nord. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8,7°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +8,1°C alle 4 del mattino. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 63% e l’80%, mentre il vento si presenterà come una brezza leggera con velocità che varierà tra i 5,3 km/h e i 5,8 km/h. Il cielo rimarrà completamente sereno, senza alcuna copertura nuvolosa.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +10,1°C alle 7 e arrivando a +17,1°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno e l’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 37%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 15°C alle 15. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno e le condizioni generali saranno favorevoli. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni di vento, che rimarrà sempre nella categoria della brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +11,1°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e l’umidità si manterrà attorno al 49%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Adrano indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature fresche e senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.5 NNO max 6.6 Maestrale 72 % 1020 hPa 5 cielo sereno +8° perc. +7.3° Assenti 5.8 NNO max 6.7 Maestrale 63 % 1020 hPa 8 cielo sereno +12.5° perc. +11.1° Assenti 4.4 NO max 6.9 Maestrale 51 % 1020 hPa 11 cielo sereno +16.4° perc. +15.2° Assenti 5.6 O max 11.9 Ponente 41 % 1018 hPa 14 cielo sereno +17.1° perc. +15.8° Assenti 4 NO max 11.2 Maestrale 35 % 1017 hPa 17 cielo sereno +11.4° perc. +9.9° Assenti 5.3 N max 7.1 Tramontana 52 % 1018 hPa 20 cielo sereno +11.1° perc. +9.6° Assenti 5.4 NNO max 6.8 Maestrale 50 % 1018 hPa 23 cielo sereno +11.3° perc. +9.8° Assenti 6.3 NO max 8.7 Maestrale 49 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:46

