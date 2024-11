Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Adrano per Lunedì 18 Novembre si presenteranno nel complesso favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da nord, contribuendo a mantenere un clima fresco ma piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,3°C, con una copertura nuvolosa che passerà da nubi sparse a un cielo coperto. L’umidità sarà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. I venti soffieranno leggeri, con velocità di circa 6,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a +19,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 42%, e i venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a un clima sereno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16,4°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. I venti continueranno a essere deboli, rendendo il clima gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +11,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, senza portare a cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da cieli sereni e temperature piacevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo generale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +9.7° Assenti 6.8 NNO max 8.5 Maestrale 54 % 1015 hPa 5 nubi sparse +10.5° perc. +9.2° Assenti 6.9 NNO max 8 Maestrale 60 % 1015 hPa 8 cielo sereno +15° perc. +14° Assenti 4.4 NO max 7.2 Maestrale 54 % 1015 hPa 11 cielo sereno +18.6° perc. +17.7° Assenti 5.9 ONO max 13.4 Maestrale 43 % 1015 hPa 14 cielo sereno +18.6° perc. +17.6° Assenti 5.4 NO max 14.1 Maestrale 45 % 1014 hPa 17 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° prob. 1 % 5.4 N max 6.4 Tramontana 70 % 1016 hPa 20 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° prob. 2 % 5.8 NNO max 6.7 Maestrale 61 % 1017 hPa 23 cielo sereno +11.4° perc. +10.1° prob. 4 % 5.6 NNO max 6.9 Maestrale 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:46

