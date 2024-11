Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 7,1°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a 11,6°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con un massimo del 6% di nuvole, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 50% intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 15,8°C alle 12:00, con una leggera presenza di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 62%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 6,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%, rendendo l’aria leggermente più umida rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà nuovamente al 7%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.3° perc. +6.5° Assenti 5.5 NNO max 6.9 Maestrale 75 % 1032 hPa 5 cielo sereno +7.1° perc. +6.2° Assenti 5.7 N max 6.8 Tramontana 74 % 1031 hPa 8 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 3 NO max 5.3 Maestrale 59 % 1030 hPa 11 poche nuvole +15.4° perc. +14.2° Assenti 3.3 OSO max 6 Libeccio 48 % 1027 hPa 14 nubi sparse +15.2° perc. +14.2° Assenti 1.4 SSE max 6 Scirocco 52 % 1026 hPa 17 nubi sparse +10.1° perc. +9.1° Assenti 3.9 NNE max 5.5 Grecale 75 % 1027 hPa 20 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.2 N max 4.7 Tramontana 79 % 1027 hPa 23 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 4 NNO max 5.3 Maestrale 80 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:43

