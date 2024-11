Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, superando il 80%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 97%.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e qualche sporadica pioggia. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C, con un vento leggero che contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente, portando a un pomeriggio più secco e piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà di nuovo, ma le probabilità di precipitazioni rimarranno basse. Il vento si manterrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Adrano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un Giovedì e un Venerdì caratterizzati da cieli prevalentemente sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni climatiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.5° perc. +12.4° 0.5 mm 5.7 SE max 12.3 Scirocco 96 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +12.2° perc. +12° 0.27 mm 4.3 SSE max 8.5 Scirocco 97 % 1019 hPa 8 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° prob. 34 % 6.4 SSE max 10.2 Scirocco 88 % 1020 hPa 11 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 33 % 8.8 S max 11.6 Ostro 75 % 1020 hPa 14 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° prob. 36 % 4 SSO max 7.7 Libeccio 72 % 1019 hPa 17 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° prob. 29 % 0.9 S max 4.6 Ostro 86 % 1020 hPa 20 nubi sparse +12.5° perc. +12.1° prob. 3 % 3.6 ONO max 6.9 Maestrale 88 % 1020 hPa 23 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 13 % 5.5 NO max 8.7 Maestrale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:49

