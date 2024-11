Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 14,2°C. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra i 6,5 km/h e i 15,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo così una giornata asciutta.

Nella notte, le condizioni meteo a Adrano si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 39%, con venti provenienti da Nord Ovest a una velocità di 13,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 30%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature si aggireranno tra i 7,9°C e i 14°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a una condizione di cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a un massimo di 14,1°C alle ore 13:00, per poi diminuire ulteriormente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 7,4 km/h.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9,5°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un clima fresco e variabile. Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre lunedì potrebbe portare a un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.9° perc. +7° Assenti 11.5 NNO max 22.2 Maestrale 73 % 1019 hPa 5 cielo sereno +8° perc. +5.9° Assenti 12.2 NNO max 23.9 Maestrale 73 % 1021 hPa 8 nubi sparse +11.4° perc. +10.1° Assenti 15.8 N max 27.3 Tramontana 56 % 1024 hPa 11 nubi sparse +14° perc. +12.8° Assenti 9.3 NNE max 16.4 Grecale 51 % 1024 hPa 14 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 6.5 E max 9.4 Levante 52 % 1026 hPa 17 nubi sparse +9.2° perc. +8.2° Assenti 7.4 ESE max 13 Scirocco 75 % 1030 hPa 20 cielo coperto +9.6° perc. +8.9° Assenti 6.8 SE max 13.1 Scirocco 72 % 1033 hPa 23 cielo coperto +8.5° perc. +8.1° Assenti 4.9 ESE max 7.7 Scirocco 73 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.