Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 7,2°C. Durante la mattina, si passerà a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 15,1°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 63%, stabilizzando le temperature attorno ai 15,6°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 17°C nel pomeriggio. Mercoledì, ci saranno nubi sparse con temperature attorno ai 15,7°C. Giovedì, il cielo sarà nuovamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,2°C, con una temperatura percepita di 6,4°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1033 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 30%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 6,8°C alle 06:00 fino a raggiungere i 15,1°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 3,5 km/h e 4,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà fino al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 63% alle 15:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,4°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 1,4 km/h e 3,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 67%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a essere sereno. Le temperature scenderanno fino a 8,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 8,2°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 80%.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai 8,6°C, con una temperatura percepita di 8°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 09:00, quando si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 35%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 8,3°C alle 06:00 fino a raggiungere i 16,3°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 3,4 km/h e 5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà fino al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà a 0%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,7 km/h e 4,8 km/h. L’umidità aumenterà fino al 62%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature scenderanno fino a 10,2°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 9,3°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 74%.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una temperatura percepita di 10°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentare nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 21%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 9,7°C alle 06:00 fino a raggiungere i 17,3°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 3,1 km/h e 7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà fino al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 27%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,1°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 5 km/h e 6,8 km/h. L’umidità aumenterà fino al 65%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature scenderanno fino a 11,1°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 10,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 3,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, con una temperatura percepita di 10°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 08:00, quando si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 10,5°C alle 06:00 fino a raggiungere i 17,5°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà fino al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 46%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,7°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 4,6 km/h e 5,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 55%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature scenderanno fino a 11°C alle 22:00, con una temperatura percepita di 10,3°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 7°C e i 17°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con un aumento della copertura nuvolosa previsto per Giovedì. Si consiglia di tenere d’occhio le variazioni meteo, soprattutto per il fine settimana.

